Керченську переправу закрили через густий туман

08:30, 19 листопада 2014
Суспільство
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Керченська поромна переправа в середу, 19 листопада, закрита через густий туман, інформації про кількість машин, які чекають, поки немає.

В Крыму сегодня туманно

Про це повідомив представник диспетчерського центру переправи, передають РИА Новости.

"Все закрито, туман на вулиці", - сказав співрозмовник агентства, не уточнивши, скільки автомобілів очікують переправи.

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Раніше в Керчі на накопичувальної майданчику зібралася черга приблизно в 500 вантажних авто. В черзі стояли вантажівки, які везли товар зі швидкопсувними продуктами. Багато водіїв вже збиралися перекривати дорогу на Керч.

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