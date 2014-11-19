Керченську переправу закрили через густий туман

Про це повідомив представник диспетчерського центру переправи, передають РИА Новости.

"Все закрито, туман на вулиці", - сказав співрозмовник агентства, не уточнивши, скільки автомобілів очікують переправи.

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Раніше в Керчі на накопичувальної майданчику зібралася черга приблизно в 500 вантажних авто. В черзі стояли вантажівки, які везли товар зі швидкопсувними продуктами. Багато водіїв вже збиралися перекривати дорогу на Керч.