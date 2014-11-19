Львів’яни, які пережили Голодомор, отримають матеріальну допомогу

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, допомогу в розмірі 200 грн кожному отримають 196 осіб. На ці потреби в бюджеті міста передбачено кошти в сумі 39,2 тис. грн.

Читайте такожГолодомору передувало понад п'ять тисяч антисталінських повстань селянства - історик«Щорічно ми намагаємось вшановувати людей, які стали очевидцями трагічних сторінок нашої історії в 1932-33 роках на території сучасної України. Ця виплата є радше символом пам’яті про ці події. Наш обов'язок – пам'ятати цю історію й нести крізь покоління», - зазначив в.о. начальника управління соціального захисту Львівської міської ради Ігор Кобрин.

Довідка УНІАН. Відповідно до Указу президента України від 31.10.2000 року, щорічно у четверту суботу листопада в Україні відзначають День пам'яті жертв Голодомору та політичних репресій. Згідно з оприлюдненими даними, остаточна кількість людських втрат України від Голодомору 1932-1933 рр. становить 10,063 млн осіб. З цих втрат 3,941 млн людей померли безпосередньо від голоду, а 6,122 млн - ненароджені.