Схема «ваш син у поліції»: у Житомирі затримали двох шахраїв за вимагання грошей

Попередньо встановлено близько півтора десятка злочинів, вчинених чоловіками за схемою «ваш син у поліції» або «ваш син скоїв ДТП».

У Житомирі правоохоронці затримали двох телефонних шахраїв, які повідомляли місцевим жителям про затримання їхніх родичів поліцією та вимагали хабар нібито їх за звільнення.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Житомирської області, шахраїв затримали 8 травня у Житомирі.

«Попередньо встановлено близько півтора десятка злочинів, вчинених цими зловмисниками. Один з чоловіків – 35-річний житель Луганська, інший – 34-річний житель Дніпра», - йдеться у повідомленні.

За даними поліції, обидва раніше уже притягувалися до кримінальної відповідальності за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

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Під час першочергових дій за місцем їх тимчасового проживання у Житомирі поліція провела обшук та вилучила низку речових доказів протиправної діяльності, у тому числі розписки-зобов’язання потерпілих житомирян, мобільні телефони, гроші та інше.

«У більшості випадків шахрайств йдеться про досить значні суми, наприклад, про 15 тисяч доларів або 200 тисяч гривень, які люди, переважно літнього віку, повіривши телефонному співрозмовнику, добровільно віддавали зловмисникам», - розповіли у поліції.

Нині встановлено причетність цих чоловіків щонайменше до півтора десятка шахрайств, учинених за схемою «ваш син у поліції» або «ваш син скоїв ДТП».

У поліції додали, що подальша перевірка у рамках розпочатого за ст. 190 (шахрайство) ККУ провадження триває. Вирішується питання про обрання затриманим відповідно до ст. 208 (затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу запобіжного заходу. Чоловікам може загрожувати покарання у вигляді ув’язнення до 8 років.