"Нацкорпус" прийшов під будинок Льовочкіна - почалися сутички (відео)

Активісти також підпалили фаєри під маєтком Льовочкіна.

Під помешканням заступника голови "Опоблоку" Сергія Льовочкіна, співвласника телеканалу "Інтер", почалися сутички.

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Члени "Національного корпусу" прорвали оточення правоохоронців і підпалили фаєри, передає ТСН.

Активісти вже перебувають на території будинку депутата. Вони ходять по недобудованій частині двору. Також учасники пікету описують будівлю графіті і клеять на стіни власні постери з написом "Інтер" буде наш".

Повідомляється, що внаслідок сутичок постраждав один журналіст.

Як зазначає Gazeta.ua, маєток охороняє близько 50 поліцейських. Активісти заявили, що вони хочуть пройти до річки Козинка. Правоохоронці їм завадили, виникла штовханина.

Раніше у мережі з'явилося відео епізоду "святкового концерту з нагоди Дня перемоги" на каналі «Інтер», в якому один з ведучих Андрій Доманський виголошує промову в стилі російської пропаганди. "Сьогодні ми не можемо дозволити, щоб вулиці наших міст називали іменами фашистських злочинців, а їхні портрети безкарно проносили під час факельної ходи в нашій столиці, де кожен метр просочений кров'ю наших співвітчизників", – сказав ведучий у супроводі оплесків за кадром.

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення відреагувала на скандальний уривок з концерту каналу "Інтер" до 9 травня, закликавши не розколювати суспільство.