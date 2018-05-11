У Чернівцях науковець почав самотужки латати дорожні ями (відео)

Технологія проста: очистити від бруду, насипати цемент з піском і щебнем і залити водою.

У Чернівцях кандидат фізичних наук взявся самотужки латати ями.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, він почав дорожні роботи біля власного будинку. Витрачає до 20 хвилин і кількадесят гривень. А в соцмережах агітує містян приєднуватися.

На дорогу між будинками Ігор виходить із синами, беручи із собою гравій та пісок, все це можна взяти безкоштовно на річці. Купують вони лише цемент. Технологія проста: очистити від бруду, насипати цемент з піском і щебнем і залити водою.

Водії підтримують ентузіаста, а у соцмережах застерігають, що каміння з ям із часом може почати вилітати і бити машини. Комунальники кажуть, що такі латки – це не надовго, це, скоріш, тимчасова ліквідація ями.

А Ігор у підтвердження ефективності роботи продемонстрував латку, якій вже два тижні і яка пережила два дощі.