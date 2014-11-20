У Росії презентували переписану "Історію Криму"

Презентація відбулася у Москві у середу, 19 листопада, передає Радіо Свобода.

"Коли ми побачили ті, з дозволу сказати, підручники, за якими навчалися в Україні, то вченні від цього жахнулися. Тож невдовзі після возз’єднання Криму і Севастополя з Росією, виникла ініціатива написання нормальної, людської, наукової історії Криму", – зазначив на презентації міністр культури Росії Володимир Мединський.

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16 березня 2014 на території Криму і Севастополя відбувся так званий "референдум" про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Україна, Європейський союз та США не визнали це голосування і вважають, що Росія анексувала Крим.

Україна і Захід звинувачують Росію у постачанні зброї та бойовиків на Донбас, а також у введенні військ на схід України. Москва ці звинувачення відкидає.