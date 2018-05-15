"Раніше тут вирувало життя": у мережі показали фото зі спорожнілого Сімферополя

На знімках на тлі спорожнілого вокзалу у Сімферополі можна побачити лише кількох людей.

Центральний залізничний вокзал в окупованому Сімферополі стоїть практично порожній. На знімках на тлі вокзалу можна побачити лише кількох людей.

Про це свідчать фото, опубліковані на Twitter сторінці "Крим UA".

"Раніше тут вирувало життя, тепер живе Росія", – йдеться у підписі до фото. "Сумне видовище - мертвий вокзал", "Пам'ятаю море народу", – пишуть коментатори. "Всі поїхали на відкриття мосту дивитися!", "Зате дуже чисто", – жартують інші.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Сьогодні, 15 травня, Путін взяв участь у відкритті мосту в окупований Крим.