Трагічна ДТП з українськими дітьми у Білорусі: у Сумах поховали 12-річного школяра

16:25, 16 травня 2018
Суспільство
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Владислав Кушніренко / Кадр з відео ТСН

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник управління молоді та спорту Сумської облдержадміністрації Дмитро Лантушенко, напередодні тіло хлопчика його батьки та медики привезли в Суми спецавтомобілем із міста Брест.

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«Загиблий, 2005 року народження, був учнем Сумської міської гімназії №1. Попрощатися з ним за місцем проживання зібралися більше 200 людей – викладачі та вихованці навчального закладу, представники влади, жителі обласного центру. Поховали хлопчика на одному з міських кладовищ Сум – на Баранівці», – зазначив посадовець.

Тим часом у лікарні Бреста після трагічної ДТП досі залишаються шестеро дітей. Про це сьогодні на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник апарату Сумської ОДА Дмитро Живицький, який разом із сумськими медиками перебуває у Білорусі біля постраждалих дітей та їхніх рідних.

«Інформація про стан наших хлопчиків у Бресті: Сергію, Михайлу, Артему та Іллі трошки краще. Сергія скоро вже можна буде транспортувати додому. Артема перевели з реанімації до ЛОР-відділення. Платона вивели зі стану седації, він вже дихає самостійно, маму впізнає. Андрія прооперували вчора, операція пройшла успішно, на сьогодні запланована ще одна операція. Він поки що у медикаментозному сні і на штучнній вентиляції легенів», – написав Живицький.

За словами Лантушенка, транспортувати частину постраждалих дітей в Україну можна буде не раніше початку наступного тижня.

Як повідомляв УНІАН, вранці 13 травня у Кам’янецькому районі Білорусі автобус із українською дитячою футбольною командою потрапив у ДТП. Аварія сталася на автодорозі Р-98 «Кам’янець-Шерешево-Свіслоч» поблизу с. Мартинюки.

За попередньою інформацією, водій (1976 р. н., громадянин України) керуючи автомобілем марки Renault Master, скоїв попутне зіткнення з навантажувачем «Амкодор» під керуванням місцевого жителя. В результаті зіткнення загинула дитина-пасажир з міста Суми (2005 р. н.), яка перебувала на передньому пасажирському сидінні. Ще шестеро хлопців із тяжкими травмами були доставлені до Кам’янецької районної лікарні. У всіх постраждалих діагностовано черепно-мозкові травми різного ступеня тяжкості, а також переломи і вивихи.

За фактом трагічної ДТП у Білорусі відкрили кримінальну справу і затримали водія автомобіля.

14 травня прокуратура Сумської області розпочала кримінальне провадження за фактом неналежної організації поїздки за кордон 26 дітей, які потрапили в трагічну ДТП на території Білорусі. Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за ч. 2 ст. 137 (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей, що спричинило смерть неповнолітнього та тяжкі наслідки) КК України.

15 травня 19 із 26 дітей прибули на Сумщину.

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Теги: #смертельна ДТП#смерть у ДТП