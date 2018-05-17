ГПУ завершила розслідування гучної справи про перестрілку поліцейських в Княжичах

Матеріали справи надані підозрюваним і їхнім захисникам для ознайомлення.

Генеральна прокуратура України (ГПУ) завершила розслідування кримінального провадження про перестрілку поліцейських в Княжичах Київської області, в якій загинуло п'ятеро правоохоронців.

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Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у соцмережі. Вона зазначила, що матеріали справи надані підозрюваним і їхнім захисникам для ознайомлення. Потім вони будуть направлені до суду.

По справі проходять п'ятеро підозрюваних:

- начальник управління карного розшуку Нацполиции Києва - у скоєнні кримінальних злочинів за ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 5 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27 п. п. 1, 5 ст. 115 Кримінального кодексу;

- заступник начальника відділу кримінальної поліції Шевченківського управління в скоєнні кримінальних злочинів за ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 5 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27 п. п. 1, 5 ст. 115, ст. 366-1 Кримінального кодексу;

- старший інспектор відділу управління Корпусу оперативно-раптового реагування Нацполіції Києва - у скоєнні кримінальних злочинів за ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 15 п. П. 1, 5 ч. 2 ст. 15 Кримінального кодексу;

- начальник управління оперативної служби Нацполіції Києва та начальник відділу Управління оперативної служби - у вчиненні правопорушення за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу.

"Вказані особи звинувачуються у перевищенні службових повноважень, тобто дії, які явно виходять за межі наданих їм прав чи повноважень, що супроводжувалося застосуванням зброї, і якими інтересам держави було завдано шкоди, тобто у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу; в організації замаху на умисне вбивство двох або більше осіб, способом, небезпечним для життя багатьох осіб, тобто у вчиненні кримінального злочину за ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15, п. 1, п. 5, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу; в організації умисного вбивства двох або більше осіб способом, небезпечним для життя багатьох осіб, тобто у вчиненні кримінального злочину за ч. 3 ст. 27, п. 1, п. 5, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу; декларуванні недостовірної інформації, тобто у вчиненні кримінального злочину за ст. 366-1 Кримінального кодексу", - уточнила Сарган.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 4 грудня 2016 року в селі Княжичі Київської області столичні оперативники за підтримки бійців спецпідрозділу КОРД готувалися до затримання групи підозрюваних у серії пограбувань. В цей час наряд поліції охорони виїхав в той же район в один з будинків через автоматичне спрацьовування охоронної сигналізації. Між правоохоронцями сталася перестрілка, в результаті якої загинуло п'ять співробітників поліції.