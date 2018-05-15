У СБУ розповіли, що буде з залученими до журналістської діяльності у РІА "Новости Україна"

Там уточнили, що всього це близько 20 осіб і всі вони є громадянами України.

Близько 20 осіб, які були залучені до журналістської діяльності у РІА «Новости Україна», проходитимуть у розслідуванні як свідки.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник голови Служби безпеки України Віктор Кононенко.

«Вони будуть проходити у статусі свідків, і їх близько двох десятків осіб», - сказав він.

На запитання, чи є ці особи співробітниками РІА «Новости Україна», Кононенко відповів: «Це все громадяни України. Давайте поки на цьому зупинимось. Це громадяни України, які були залучені до журналістської діяльності».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 травня, прес-секретар СБУ Олена Гітлянська заявила про проведення слідчих дій в офісі РІА "Новости Україна" в Києві. За її словами, співробітники СБУ спільно з прокуратурою Автономної Республіки Крим розкрили діяльність мережі медіаструктур, підконтрольних Росії. Затримано директора РІА "Новости Україна" Вишинського. Як сказала Гітлянська, встановлено, що ця медіаструктура використовувалася Росією в рамках гібридної інформаційної війни проти України.

У свою чергу прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія вживе "заходів взаємності" у відповідь на дії СБУ проти РІА "Новости Україна".