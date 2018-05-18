В Міносвіти розповіли, які документи повинні подавати батьки для зарахування дитини до школи

Міністр зазначила, що відомство впроваджує дуже гнучкий принцип зарахування дитини до першого класу.

Міністр освіти та науки України Лілія Гриневич розповіла, які документи батьки повинні подавати для зарахування їхньої дитини до школи.

За її словами, батьки мають написати заяву, подати копію свідоцтва про народження дитини, копію або оригінал медичної довідки. Якщо дитина має особливі освітні потреби, то потрібно подати копію висновку відповідного центру, який вказує, яка освітня траєкторія рекомендована дитині.

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"Якщо ви хочете отримати право на першочергове зарахування, вам потрібно довести ваше місце проживання - чи воно належить до ділянки обслуговування школи. Також пріоритет мають братики та сестрички тих, хто вже навчається у цій школі, і так само пріоритет мають діти працівників школи", - розповіла Гриневич в ефірі ток-шоу "Право на владу" на каналі 1+1, передає ТСН.

Міністр зазначила, що відомство впроваджує дуже гнучкий принцип зарахування дитини до першого класу – те, що дитина проживає в тому чи іншому місці, може довести понад десяток типів документів.

Серед них - витяг з Єдиного державного демографічного реєстру; документ, що засвідчує право власності на житло; договір оренди; довідка про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб тощо.

Як повідомляв УНІАН, в Україні стартував набір першокласників за новими правилами. Тепер дітей повинні приймати до школи виключно за місцем проживання, а не за результатами співбесіди і тестування, як це було досі.