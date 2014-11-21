Україна обігнала Росію за індикатором рівня щастя

Інфографіка створена за останнім випуску Happy Planet Index (HPI) - індикатора рівня щастя в різних державах.

Про це пише "Новое Время".

Карта зі 151 країни показує, в яких куточках світу люди ведуть довге і щасливе життя, дотримуючись екологічних норм планети. HPI вказує, що ключове значення для рейтингу мали загальні дані життя людей, а не рівень їхнього заробітку. Крім того, важливим фактором було те, як довго, щасливо і безпечно для природи живуть громадяни кожної країни.

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Найщасливішою країною світу виявилася невелика держава в Центральній Америці - Коста-Ріка з показником 64,4. У топ-10 також увійшли В'єтнам - 64.0, Колумбія - 59.8, Беліз - 59.3, Ель Сальвадор - 58.9, Ямайка - 58.5, Панама - 57.8, Нікарагуа - 57.1, Венесуела - 56.9, Гватемала - 56.9.

Україна стала останньою у топ-100 з індексом щастя 37,6. За загальним рівнем життя Україна потрапила на 82-й рядок (5,1), за тривалістю життя - на соту позицію, за екологічним впливом на планету - 95-у.

Росія опинилася на 122 місці, з індексом щастя 34,5.