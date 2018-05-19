Поліція до гарантування безпеки під час фіналу Ліги чемпіонів у Києві залучить понад 100 службових собак (фото, відео)

Собаки охоронятимуть іноземних гостей і громадян України в аеропортах, на стадіоні, фан-зонах і місцях масового скупчення людей.

Поліція до гарантування безпеки громадян під час проведення у Києві фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА залучить понад 100 службових собак.

Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін, інформує Відділ комунікації поліції Київської області.

Спеціально навчені німецькі, бельгійські та східно-європейські вівчарки, лабрадори, ротвейлери та спанієлі охоронятимуть іноземних гостей і громадян України в аеропортах, на стадіоні, фан-зонах і місцях масового скупченя людей. Всі службові собаки натреновані на пошук зброї, боєприпасів, вибухівки і наркотиків. Частина з них спеціалізується на охороні публічного порядку під час масових заходів.

Аброськін відвідав Кінологічний центр поліції Київської області у м. Ірпінь, де вручив сертифікати підвищення кваліфікації кращим кінологам і собакам з усієї України. У центрі впродовж тижня співробітники Нацполіції, Нацгвардії та прикордонної служби відпрацювали свої навички та продемонстрували вищий рівень підготовки для забезпечення безпеки громадян.

Також Аброськін запевнив, що поліція готова до зустрічі іноземних гостей та гарантування безпеки людей під час проведення фіналу Ліги Чемпіонів.

Як повідомляє Департамент комунікації Нацполіції, у міжнародному аеропорту "Бориспіль" створено ситуаційний центр, який аналізуватиме інформацію про стан правопорядку в аеропорту, а контроль здійснюватиметься за допомогою 500 камер відеоспостереження.

Як повідомляв УНІАН, фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА серед чоловіків відбудеться 26 травня о 21.45 на НСК «Олімпійський». У фінал вийшли ФК «Ліверпуль» та ФК «Реал Мадрид».

У фіналі Ліги чемпіонів серед жінок, який пройде 24 травня о 19.00 на стадіоні ім. Валерія Лобановського, зустрінуться ФК «Вольсбург» та ФК «Ліон».

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У КМДА прогнозують, що наступного тижня у зв’язку з проведенням фінальних матчів Ліги чемпіонів до Києва прибудуть майже 100 тис. туристів, зокрема 50 тис. вболівальників.

Публічну безпеку 26 травня у столиці забезпечуватимуть близько 12 тис. правоохоронців, зокрема, на НСК «Олімпійський» та прилеглій до нього території - 3,8 тис. поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії. До цих заходів також долучаться британські поліцейські.