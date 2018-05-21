Як зустрінемо гостей, де розважимось та де шукати фан-зони: як Київ зустрічатиме фінал Ліги Чемпіонів УЄФА-2018

Головні події фіналу Ліги чемпіонів-2018 розпочинаються 24 травня, також вперше працюватимуть дві великі локації для трансляції фінального матчу.

Зовсім скоро столиця України прийматиме одразу два фінали Ліги чемпіонів УЄФА - найавторитетнішого футбольного турніру серед клубів.

Так, фінальний матч Ліги чемпіонів серед чоловіків відбудеться 26 травня о 21.45 на НСК «Олімпійський». У ньому за кубок боротимуться ФК «Ліверпуль» та ФК «Реал Мадрид».

А у фіналі Ліги чемпіонів серед жінок, який пройде 24 травня о 19.00 на стадіоні ім. Валерія Лобановського, зустрінуться ФК «Вольсбург» та ФК «Ліон».

Як Київ зустрічатиме гостей міста, де можна буде дивитися онлайн-трансляцію та скількир очікується вболівальників?

Обмеження руху в центрі Києва

У Києві 1,5-кілометрова зона навколо Національного спортивного комплексу «Олімпійський» з вечора 25 травня до ранку 27 травня буде пішохідною.

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Зокрема, обмеження діятимуть на бульварі Лесі Українки, вулицях Володимирська, Богдана Хмельницького, Коновальця.

Також, з 12 травня обмежено проїзд вулицею Хрещатик і діятиме обмеження до 31 травня.

У ФФУ киянам рекомендують у день матчу залишити власні транспортні засоби вдома, бо містом буде проїхати важко, оскільки практично весь центр буде перекритий.

Як Київ зустрічатиме гостей фіналу Ліги чемпіонів-2018

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» готовий прийняти 100 чартерних рейсів і 20 тис. вболівальників, які прилетять в аеропорт у день матчу і будуть розлітатися вночі після матчу.

Зустрічати вболівальників в "Борисполі" поліція і прикордонники будуть з обличчями, розмальованими в прапори двох команд.

Щоб уникнути конфліктів між фанами команд-фіналістів, їх розведуть по двох терміналах аеропорту. Для цього аеропорт відкриває термінал «Б», який у повсякденному житті не використовується.

Так, з терміналу «Б» автобуси-шатли забиратимуть фанів іспанської команди «Реал-Мадрид», з терміналу «Д» – британського «Ліверпуля».

На стадіон «Олімпійський» вболівальники команд-фіналістів заходитимуть з двох різних сторін, що також дозолить уникнути зіткнень.

Транспорт Києва та безкоштовний проїзд

Загалом, Київ готовий прийняти 34 тис. заявлених вболівальників на фінальні матчі Ліги чемпіонів УЄФА.

В столиці працюватиме система combi ticket для тих, в кого є білет на матч, як на чоловічий фінал, так і на жіночий. Це означає, що власники квитків на фінал матимуть право безкоштовного проїзду в комунальному транспорті міста.

Для чоловічого фіналу – 26 та 27 травня до 12.00. Для жіночого – у четвер та п’ятницю до 12.00. Маршрутки у систему combi ticket не входять.

Також це означає, що волонтери, представники медіа, співробітники стадіону, які пройшли акредитацію, можуть відсьогодні і до неділі користуватися всім міським муніципальним транспортом безкоштовно на підставі акредитації.

УЄФА буде компенсувати місту витрати - 100 тисяч євро за такі перевезення.

В день фінального матчу комунальний транспорт працюватиме на 3 години довше.

Фан-зони в Києві та локації, де транслюватимуть фінал

Фан-зона команди вболівальників британського «Ліверпуля» буде розміщена поблизу парку ім. Тараса Шевченка, а іспанського «Реала» - біля палацу «Україна».

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Передбачено трансфер уболівальників з міжнародного аеропорту «Бориспіль» автобусами, які доставлятимуть їх до місць розміщення та фан-зон.

На території фан-зон будуть присутні представники консульських служб на випадок, якщо виникнуть якісь екстрені питання.

Окрім фан-зон для фанатів команд-фіналістів, у Києві 26 травня працюватимуть дві великі локації для трансляції фінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА, який проходитиме на НСК «Олімпійський».

Одна з локацій буде безкоштовною – на Контрактовій площі, на іншу – на Співочому полі – можна буде потрапити, придбавши квиток. Місця трансляцій погоджені з УЄФА.

Розваги перед фіналом

Головні події фіналу Ліги чемпіонів-2018 розпочинаються 24 травня.

Зокрема, об 11.00 відбудеться відкриття Фестивалю чемпіонів на Хрещатику. Тут працюватимуть як футбольні майданчики, фан-зони, так і концертний майданчик.

На футбольних майданчиках пройдуть зокрема, матчі спеціальної програми доступу до футболу: це і команди футболістів з особливими потребами, дитячі команди, а також буде відбуватися світовий чемпіонат серед безхатченків.

Зона Фестивалю чемпіонів працюватиме щодня до 23.00, за виключенням суботи, 26 травня, – у цей день закриття відбудеться о 20.00, оскільки розпочнеться фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА на НСК «Олімпійський».

24 травня на Софійській площі встановлять 20-метрову копію Кубку Ліги чемпіонів.