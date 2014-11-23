Окупаційна влада Криму визнала, що Росія створила "бардак" на Керченській переправі

Окупаційна "влада" Криму має намір добитися контролю над роботою переправи "Крим - Кавказ", повідомляє "Крыминформ".

На засіданні комітету Держради республіки з промислової політики, транспорту і паливно-енергетичного комплексу "міністр транспорту" республіки Анатолій Цуркін безпосередньо звинуватив Єдину транспортну дирекцію у створенні "бардаку" на Керченській переправі.

"На сьогоднішній момент іде в прямому сенсі боротьба за передачу повноважень у сфері організації поромної переправи, - зазначив він. - Позиція керівництва Республіки Крим полягає в тому, щоб функції управління були передані республіці".

Цуркін пояснив, що програмою розвитку транспортного комплексу Криму передбачено 470 млн руб. на розвиток і реконструкцію Керченської поромної переправи - будівництво нових причальних стінок, перехоплюючих парковок, запровадження електронної системи продажу квитків та контролю за дотриманням черги.

Читайте такожРосія створює вільну економічну зону в окупованому нею Криму"Людина повинна купити квиток як через засоби електронної комерції, так і в касі, приїхати, додати чек до сканера, двері відчинилися й вона поїхала", - роз'яснив "міністр" і наголосив, що організація роботи поромної переправи безпосередньо впливає на туристичний потік.

У даний час робота на переправі, за його оцінкою, організована вкрай погано, у чому він особисто переконався 17 листопада: пороми простоюють по 1,5 години вже після завантаження, чекаючи зустрічного порому і накопичуючи чергу.

"Раніше все було чітко, тому що був розклад. Зараз на касі висить оголошення - вирушаємо по завантаженню, і ЄТД дані функції не контролює", - зазначив Цуркін.

Він повідомив, що ще 24 жовтня міністерство транспорту дало доручення Єдиній транспортній дирекції ввести розклад, але воно не виконане. Відповідна доповідна записка спрямована на ім'я "голови" республіки Сергія Аксьонова.

"Чергу організовано так, щоб була можливість когось пускати без черги",- переконаний Цуркін.