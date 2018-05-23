Папа Римський зустрівся з українськими військовими у Ватикані (фоторепортаж, відео)

Вітаючи українських воїнів, понтифік зазначив, що він невпинно молить Господа, щоб він залікував рани, завдані війною і обдарував своїм світом дорогу українську землю.

Глава католицької церкви, Папа Римський Франциск зустрівся з українськими військовими у Ватикані, на площі Святого Петра.

Про це повідомляє посольство України при Святому Престолі.

"23 травня військовослужбовці Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, поранені воїни АТО, жінки, які втратили чоловіків на війні, курсанти та оркестр Національної академії сухопутних військ імені п. Сагайдачного взяли участь у загальній аудієнції Папи Римського Франциска на площі Святого Петра у Ватикані. Делегацію очолював владика Михаїл Колтун, керівник Департаменту військового капеланства УГКЦ. Вітаючи українських воїнів, понтифік зазначив, що він невпинно молить Господа, щоб він залікував рани, завдані війною і обдарував своїм світом дорогу українську землю", – йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що по завершенні аудієнції, українські військові мали можливість особисто привітати понтифіка.