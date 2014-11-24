На трасі Харків-Ростов ввели комендантську годину

03:55, 24 листопада 2014
Суспільство
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23 листопада автотраса Харків-Ростов на ділянці від Ізюма до Дебальцевого закрита на комендантську годину.

УНИАН

За словами військовослужбовців, контролюючих один із блокпостів, рух перекрито з 17:00 23 листопада до 6 ранку 24 листопада в обох напрямках, повідомляють Новини Краматорська.

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За неофіційною інформацією, причина введення тимчасової заборони на рух автомобілів - боротьба з диверсійними групами, які останнім часом активізували свою діяльність зазначеному районі.

На скільки днів вводиться комендантська година - не повідомляється.

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