СБУ попередила теракт у густонаселеному районі Харкова

Про це на своїй сторінці у Facebook написав радник голови СБУ Маркіян Лубківський.

Членами злочинної групи виявилися громадяни України, 1964 та 1972 р.н. Старший із зловмисників працював дільничним інспектором райвідділу, який планувалося підірвати. Його подільник був звільнений з лав МВС раніше та підтримував тісні стосунки з колишнім колегою по роботі.

Вибуховий пристрій планувалося активувати у час найбільшого скупчення людей у приміщенні райвідділу, зазначає Лубківський.

Читайте такожСБУ затримала ватажка диверсантів ДНР на прізвисько "Кіт""Під час обшуку за місцем проживання одного із зловмисників, було виявлено т.зв. «прилипаючу» міну «СПМ», яку планувалось використати для скоєння терористичного акту", - додав він.

За вказаним області відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України.