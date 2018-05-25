"Російський слід": на першому матчі фіналу ЛЧ в Києві стався конфуз (фото)

Логотип російського "Газпрому" помітили на фінальному матчі жіночої Ліги чемпіонів УЄФА.

Логотип "Газпрому" так і не прибрали з оформлення стадіону імені Лобановського в Києві, де 24 травня відбувся Фінал жіночої Ліги чемпіонів УЄФА.

Про це пишуть користувачі соцмереж.

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Раніше повідомлялося, що перед фіналом ЛЧ в Києві демонтували банери з логотипом Газпрому. УЄФА погодився з позицією КМДА про неможливість використання логотипів «Газпрому».

Як повідомляв УНІАН, фінал Ліги чемпіонів УЄФА серед чоловіків відбудеться 26 травня в 21:45 на НСК «Олімпійський».

У фінал вийшли ФК «Реал Мадрид» (Іспанія) і ФК «Ліверпуль» (Великобританія). Публічний перегляд буде проходити на Контрактовій площі.

Публічну безпеку в суботу в Києві будуть забезпечувати близько 12 тис. правоохоронців, зокрема, на НСК «Олімпійський» і прилеглої до нього території - 3,8 тис. поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії. До цих заходів також приєднаються британські поліцейські.