На Дніпропетровщині знесли ще один пам'ятник Леніну

Пам'ятник постраждав у ніч на 21 листопада, повідомив "Сегодня" перший секретар обкому КПУ Сергій Храпов.

"Знесли пам'ятник вночі, можливо це пов'язано з річницею Євромайдану, можливо - з річницею Голодомору. Хто це зробив - поки не відомо", - говорить Сергій Храпов.

Комуністи звернулися в правоохоронні органи із заявою.

"Ми розуміємо, що реального розслідування не буде. Але формальність міська організація виконала - ми подали заяву", - зазначає Храпов.

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За його словами, в першу річницю Євромайдану комуністи Дніпропетровської області очікували масовий "ленінопад".