На Дніпропетровщині знесли ще один пам'ятник Леніну
17:17, 24 листопада 2014Суспільство
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В Орджонікідзе Дніпропетровської області невідомі знесли пам'ятник Леніну.
Ще один пам'ятник Леніну знесли / nikopol.dp.ua
Пам'ятник постраждав у ніч на 21 листопада, повідомив "Сегодня" перший секретар обкому КПУ Сергій Храпов.
"Знесли пам'ятник вночі, можливо це пов'язано з річницею Євромайдану, можливо - з річницею Голодомору. Хто це зробив - поки не відомо", - говорить Сергій Храпов.
Комуністи звернулися в правоохоронні органи із заявою.
"Ми розуміємо, що реального розслідування не буде. Але формальність міська організація виконала - ми подали заяву", - зазначає Храпов.
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За його словами, в першу річницю Євромайдану комуністи Дніпропетровської області очікували масовий "ленінопад".
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