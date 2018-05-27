Погром і сутички на Лісовій: кількість затриманих зросла до 34 осіб

Раніше повідомлялося про 10 затриманих.

Станом на 14:00 кількість затриманих внаслідок погрому і подальших сутичок з поліцією на ринку біля станції метро "Лісова" у Києві зросла до 34 осіб.

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Про це йдеться в повідомленні прес-центру столичної поліції.

"Загалом до управління поліції доставили 34 особи: із ними спілкуються правоохоронці для встановлення всіх обставин події", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося про 10 затриманих.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні 27 травня у Києві на ринку біля метро "Лісова" виник конфлікт, внаслідок якого постраждало троє правоохоронців.

Згідно з інформацією, кілька десятків агресивно налаштованих молодиків пошкодили торгову точку продавця, який вчора побив військового пенсіонера і був затриманий, а також влаштували сутичку із поліцейськими, зокрема кидали каміння.