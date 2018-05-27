На ринку біля «Лісової» в Києві затримали 10 молодиків, що влаштували сутичку з поліцією

Кілька десятків агресивних молодиків пошкодили торгову точку продавця, який вчора побив військового пенсіонера.

У Києві на ринку біля метро «Лісова» виник конфлікту, внаслідок якого постраждало троє правоохоронців, а також затримано 10 учасників події.

Читайте такожСтрілянина у Гідропарку: поліція розповіла про стан поранених

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Національної поліції Києва.

«Внаслідок конфлікту на ринку біля станції метро «Лісова» постраждало троє правоохоронців. 10 активних учасників події доставили до Деснянського управління поліції», - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, кілька десятків агресивно налаштованих молодиків пошкодили торгову точку продавця, який вчора побив військового пенсіонера і був затриманий, а також влаштували сутичку із поліцейськими, зокрема кидали каміння.

«Поліцейські втрутилися у ситуацію і припинили протиправні дії. У результаті троє правоохоронців отримали тілесні ушкодження, їм надають медичну допомогу. Десятьох активних учасників затримали і доставили до управління поліції. Зараз слідчі вивчають записи відеонагляду, зокрема і ті, що розміщені у мережі Інтернет, тож діям кожного доставленого нададуть правову кваліфікацію», - розповів начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

Він також зазначив, що слідчі Деснянського управління поліції розпочали два кримінальні провадження: за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) та ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Проводяться першочергові слідчі дії.

Зауважимо, вчора відео побиття чоловіка у Facebook виклала донька потерпілого. Вона ж і описала у соцмережі увесь конфлікт, що стався. Сьогодні у мережі з’явилась інформація про те, що біля кіоску, де побили пенсіонера невідомі погромили кіоски.