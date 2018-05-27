Таємних справ майстри: журналісти розказали про обряди екзорцизму – сеанси вигнання бісів (відео)

Також журналісти розказали про те, які політичні діячі звертаються до ворожок і різних магічних сеансів.

Страшні сеанси вигнання бісів у прямому ефірі. Журналісти показали та розказали про таємні зустрічі екзорцистів у глухих лісах Карпат. Хто і навіщо приїжджає туди із відомих священиків? А також, невигадана історія, як журналісти побували на таємному спіритичному сеансі під Києвом.

Про це дивіться у сюжеті «Українських сенсацій».

Журналісти розказали, для яких відомих політиків влаштовують магічні дійства і навіщо. А також навели 100-відсоткові докази, що топ-менеджери НБУ ухвалюють рішення тільки після консультацій з магами - журналісти знайшли усіх їхніх ворожок.

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Екзорцизм – це обряд вигнання бісів та інших темних істот з одержимої ними людини молитвами та спеціальними ритуалами. Про подібні загрози згадують навіть в Біблії, а обряд екзорцизму проводив ще Ісус Христос та його Апостоли.

Подібні ритуали існують і в іудаїзмі.

Допомоги і захисту в церкви просять не лише політики, а і зірки шоубізнесу. Та зізнатися у цьому публічно не хоче ніхто. Тільки здалеку натякають про можливі домовленості з вищими силами.

Якщо щось й існує насправді, то завжди є баланс – як злого, так і доброго. Головне, як стверджують усі наближені до вищих сил, вірити у свою силу і тоді, щоб там темного не було, воно не осяде у ваших думках чи, навіть, душі. Добро завжди перемагає зло!