Керченська переправа знову не працює
18:15, 24 листопада 2014Суспільство
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На Керченській переправі через сильний вітер зупинено рух поромів.
Керченська переправа після нетривалої роботи знову стоїть / УНІАН
Про це повідомили ТАСС до Єдиної транспортної дирекції (ЕТД). Зараз швидкість вітру досягає 16-17 м/с, вночі очікується посилення його поривів до 23-25 м/с.
Поліпшення погоди в порту Кавказ очікують до 120 легкових автомобілів, в порту Крим - до 100 машин.
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Після триденної вимушеної перерви Керченська переправа почала роботу 23 листопада.
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