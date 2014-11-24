Керченська переправа знову не працює

Про це повідомили ТАСС до Єдиної транспортної дирекції (ЕТД). Зараз швидкість вітру досягає 16-17 м/с, вночі очікується посилення його поривів до 23-25 м/с.

Поліпшення погоди в порту Кавказ очікують до 120 легкових автомобілів, в порту Крим - до 100 машин.

Читайте такожВ окупованій Керчі залишилося води на два місяці

Після триденної вимушеної перерви Керченська переправа почала роботу 23 листопада.