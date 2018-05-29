У Дніпрі на стовпи вдягли спеціальні антирекламні "панчохи" (відео)

За кілька місяців перевірять, як «панчохи» насправді виконують своє призначення та чи витримали перепади температури і сонячне світло.

У Дніпрі комунальники вдягли на стовпи спеціальні "панчохи", аби боротися з рекламою.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, в такий експериментальний спосіб комунальники намагаються боротися із розклеюванням оголошень на стовпах.

Ідею, кажуть, підгледіли в Японії. На місцевому підприємстві замовили спеціальні "панчохи" та вдягнули їх на електроопори в середмісті. На пухирчики неможливо приліпити оголошення ані клеєм, ані скотчем. Кожен експериментальний зразок обійшовся в тисячу гривень. Нині випробовують вісім різних сумішей гуми та полімерів.

За кілька місяців перевірять, як «панчохи» насправді виконують своє призначення та чи витримали перепади температури і сонячне світло.

Якщо експеримент буде вдалим, такими «пухирчиками» вкриють майже усі електроопори середмістя Дніпра.