Спецоперація СБУ: брифінг щодо "вбивства" Бабченка (відео)
17:32, 30 травня 2018Суспільство
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Російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко - живий!
Дивіться спільник брифінг Генеральної прокуратури України (ГПУ) та Служби безпеки України (СБУ) щодо "вбивства" в Україні російського журналіста Аркадія Бабченка, яке насправді виявилося спецоперацією.
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Разом з керівниками відомств СБУ та ГПУ Василем Грицаком та Юрієм Луценком до журналістів вийшов і сам Аркадій Бабченко.
Як повідомляв УНІАН, раніше повідомлялося, що відомого російського журналіста, військового кореспондента і письменника Аркадія Бабченко застрелили на порозі квартири в будинку, де він жив (Дніпровський район Києва) ввечері 29 травня.
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Новина в сюжеті: "Вбивство" у Києві Аркадія Бабченка