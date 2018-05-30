Спецоперація СБУ: брифінг щодо "вбивства" Бабченка (відео)

Російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко - живий!

Дивіться спільник брифінг Генеральної прокуратури України (ГПУ) та Служби безпеки України (СБУ) щодо "вбивства" в Україні російського журналіста Аркадія Бабченка, яке насправді виявилося спецоперацією.

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Разом з керівниками відомств СБУ та ГПУ Василем Грицаком та Юрієм Луценком до журналістів вийшов і сам Аркадій Бабченко.

Як повідомляв УНІАН, раніше повідомлялося, що відомого російського журналіста, військового кореспондента і письменника Аркадія Бабченко застрелили на порозі квартири в будинку, де він жив (Дніпровський район Києва) ввечері 29 травня.