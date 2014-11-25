Місія ОБСЄ в Україні налічує 301 спостерігача - МЗС

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник МЗС України Євген Перебийніс повідомив на брифінгу в Києві.

142 спостерігачі присутні у Донецькій та Луганській областях, з них 11 - громадяни РФ та США, 14 представляють Велику Британію. Загалом у складі місії, яка налічує 336 осіб, працюють 30 громадян США, 22 громадянина Великої Британії, 19 громадян Росії, 17 громадян Німеччини і 12 громадян Швеції.

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Раніше повідомлялось, що країни Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) ухвалили консенсусне рішення про подовження до 23 грудня роботи Спеціальної моніторингової місії спостерігачів на кордоні України та Росії. Планується, що витрати на утримання місії на час узгодженого мандата становитимуть близько 150 тис. євро.