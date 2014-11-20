Роботу місії ОБСЄ на Донбасі продовжили до 23 грудня

Про це за підсумками засідання Постійної ради повідомив офіційний представник організації, передає ТАСС.

Документ передбачає подовження мандата місії спостерігачів на постах "Донецьк" і "Гукове" на російсько-українському кордоні.

Країни ОБСЄ також вирішили "збільшити кількість спостерігачів до 22". Раніше місія складалася з 16 співробітників і кількох осіб персоналу.

Планується, що витрати на утримання місії на час узгодженого мандата становитимуть близько 150 тис. євро.

Узгоджений 24 липня мандат був розрахований на три місяці, а наприкінці жовтня подовжений ще на один місяць.

Читайте такожГолова спецмісії ОБСЄ завтра поїде на ДонбасТоді при обговоренні питання про подовження кілька країн ОБСЄ запропонували розширити мандат на інші КПП і ділянки кордону. Як раніше заявляв постійний представник РФ при ОБСЄ Андрій Келін, такі пропозиції надходили й при опрацьовуванні узгодженого сьогодні мандата. При цьому дипломат підкреслив, що російська сторона готова подовжити роботу лише в існуючому форматі.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня в Мінську за підсумками Тристоронньої зустрічі контактної групи з врегулювання кризи в Україні було підписано меморандум. Документ складається з 9 пунктів, у яких міститься заборона на застосування всіх видів зброї й ведення наступальних дій.

Відповідно до меморандуму, протиборчі сторони зобов'язуються відвести свою важку військову техніку від умовної лінії фронту на 15 км кожна. Уздовж усього російсько-українського кордону працюватиме наглядова місія ОБСЄ.

Представники української влади неодноразово відзначали необхідність збільшення кількості спостерігачів місії ОБСЄ і поширення її діяльності на весь кордон із РФ.

23 жовтня під час зустрічі представників ОБСЄ у Відні Росія заблокувала розширення місії на кордоні з Україною.

Довідка УНІАН. 21 березня Постійна рада ОБСЄ прийняла рішення про направлення в Україну Спеціальної моніторингової місії міжнародних спостерігачів ОБСЄ.

Місія покликана сприяти зниженню напруженості й затвердженню миру, стабільності та безпеки. Спостерігачі, зокрема, збирають інформацію й доповідають про ситуацію із безпекою в Україні.