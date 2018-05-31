У Києві зняли рекламу Nike (відео)

Виконавчий продюсер ролика — українська студія Family Production. Рекламу знімали під Києвом, в кар'єрі заводу "СБК-Озера".

Рекламу всесвітньо відомого спортивного бренду Nike і нью-йоркського дизайнера Метью Вільямса зняли в кар'єрі під Києвом.

Про це повідомляє Dazed.

Читайте такожУ Дніпрі на стовпи вдягли спеціальні антирекламні "панчохи" (відео)

Відзначається, що над роликом працював французький візуальний художник і режисер Тібо Греве. Рекламу опублікувало британське видання Nowness.

Виконавчий продюсер ролика — українська студія Family Production. Рекламу знімали під Києвом, в кар'єрі заводу "СБК-Озера".

"У цьому відео режисер досліджував потенціал руху в різних візуальних вимірах, а також силу і універсальність колекції", - повідомляє видання.

Як повідомляє УНІАН, у Києві також знімали кліп шведського діджея Avicii на спільну роботу з R&B виконавицею Ритою Орой Lonely Together.