У Києві зняли рекламу Nike (відео)
13:59, 31 травня 2018Суспільство
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Виконавчий продюсер ролика — українська студія Family Production. Рекламу знімали під Києвом, в кар'єрі заводу "СБК-Озера".
Captured Motion (Nike x Matthew M Williams)
Рекламу всесвітньо відомого спортивного бренду Nike і нью-йоркського дизайнера Метью Вільямса зняли в кар'єрі під Києвом.
Про це повідомляє Dazed.
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Відзначається, що над роликом працював французький візуальний художник і режисер Тібо Греве. Рекламу опублікувало британське видання Nowness.
Виконавчий продюсер ролика — українська студія Family Production. Рекламу знімали під Києвом, в кар'єрі заводу "СБК-Озера".
"У цьому відео режисер досліджував потенціал руху в різних візуальних вимірах, а також силу і універсальність колекції", - повідомляє видання.
Як повідомляє УНІАН, у Києві також знімали кліп шведського діджея Avicii на спільну роботу з R&B виконавицею Ритою Орой Lonely Together.
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