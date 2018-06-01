1276 новонароджених щодня, 106 тисяч дітлахів в інтернатах: найважлива статистика по Україні до Дня захисту дітей (відео)

1 червня відзначається Міжнародний день захисту дітей.

В Україні та у всьому світі у перший день червня відзначається День захисту дітей. Ми підготували підбірку статистичних даних, які стосуються дітлахів.

Кожної хвилини у світі народжується близько 255 дітей. В Україні за один день з’являється на світ 1276 немовлят. За показником народжуваності Україна посідає 186 місце в світі.

Майже 106 тисяч дітей, або 1,5% маленьких українців, живуть і виховуються в інтернатах. Але тільки 8% із них сироти, а решта 92% мають батьків.

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За даними ЮНІСЕФ, в Україні 67% дітей до 17 років страждають від булінгу. За офіційними даними, за час військової агресії Росії на Донбасі загинули 138 дітей.