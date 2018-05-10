На Донбасі планують зменшити кількість стаціонарних блокпостів і створити додаткові патрулі

Це дозволить збільшити поліцейську присутність у віддалених населених пунктах.

Кількість стаціонарних блокпостів на сході країни буде зменшено, але буде створено 106 додаткових патрулів, що дозволить збільшити поліцейську присутність у віддалених населених пунктах.

Про це сьогодні повідомив заступник голови Національної поліції Костянтин Бушуєв в ході робочої наради у Бахмуті щодо взаємодії поліцейських підрозділів в рамках Операції об’єднаних сил, повідомляє Відділ комунікації поліції Донецькій області.

Читайте такожЖурналісти розповіли про схеми перевезень на окуповані території Донбасу (відео)

«Всі блокпости, які увійшли в систему нової дислокації, у плановому порядку будуть переобладнані. На них мають бути забезпечені належні умови для пропускного режиму та несення служби. Крім того, особовий склад, який несе службу на блокпостах, пройде спеціальну підготовку», - зазначив заступник голови Нацполіції.

Першими, вже у наступному місяці, будуть переобладнані два блокпости на Донеччині - в Покровському та Слов’янському районі.

За рахунок скорочення блокпостів буде створено 68 піших та 38 автопатрулів, які будуть нести службу у зоні безпеки. Вони виконуватимуть як військові, так і цивільні завдання.

Цивільні завдання передбачають виїзди на виклики громадян, охорону громадського порядку, задіяння в роботі мобільних блокпостів, а також у реалізації режимів, які визначені законом України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях».

На блокпостах та у додаткових нарядах будуть нести службу придані сили спільно з місцевими поліцейськими.