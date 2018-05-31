Вікна квартири виходять на Верховний суд, був помічником депутатів: подробиці про життя організатора "вбивства" Бабченка (відео)

Фірма Германа зареєстрована в будинку біля Верховної Ради. Будинок, де проживає Борис Герман, також знаходиться в самому центрі.

Журналісти з'ясували подробиці про життя організатора вбивства журналіста Аркадія Бабченка Бориса Германа.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. За інформацією ЗМІ, підозрюваний був помічником кількох депутатів і мав частку фірми з виготовлення зброї.

Достовірно відомо, що фірма чоловіка, якого СБУ вважає, що замовником вбивства журналіста Аркадія Бабченка, зареєстрована в будинку біля Верховної Ради. Будинок, де проживає Борис Герман, також в самому центрі, вікна квартири виходять на Верховний суд.

Охоронець розповів, що він проживає з дружиною і дітьми, і охарактеризував його як спокійну і виховану людину.

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Як повідомлялося, українські правоохоронці запобігли замаху на Бабченка, який живе в Києві, провели 29 травня спецоперацію з інсценування його вбивства. За даними СБУ, для вбивства Бабченка російські спецслужби завербували українця, який отримав 40 тис. доларів за організацію злочину.

Підозрюваного Бориса Германа вже привезли в суд. Як відомо, Герман – виконавчий директор підприємства з виготовлення зброї "Шмайсер".