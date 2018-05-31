Підозрюваного в організації вбивства Бабченка привезли до суду

Підозрюваного в організації замаху на вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка звуть Борис Герман.

Шевченківський суд Києва сьогодні обиратиме запобіжний захід підозрюваному у організації "вбивства" російського журналіста Аркадія Бабченка.

Як передає ТСН, підозрюваного Бориса Германа вже привезли до суду. Як відомо, Герман – виконавчий директор підприємства з виготовлення зброї "Шмайсер".

Як повідомляв УНІАН, раніше у цьому суді повідомили, що надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному в організації замаху на вбивство Бабченка.

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Українські правоохоронці запобігли замаху на Бабченка, який живе в Києві, та провели 29 травня спецоперацію з інсценування його вбивства. За даними СБУ, для вбивства Бабченка російські спецслужби завербували українця, який отримав 40 тис. доларів за організацію злочину.

Організатор запропонував колишньому учаснику АТО за 30 тис. доларів вбити журналіста і передав завдаток в розмірі 15 тис. доларів. Правоохоронці затримали організатора замаху, який повідомив про плани усунення 30 осіб на території України. Також організатор за завданням російських спецслужб повинен був нелегально придбати зброю для закладки баз на території України.