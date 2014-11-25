Порошенко підписав закон про спрощення оформлення спадщини

Закон спрощує процедуру оформлення спадщини і реєстрації прав громадян на успадковане ними нерухоме майно, насамперед, у сільській місцевості, повідомляє прес-служба президента.

"Тепер мешканці сільських населених пунктів зможуть оформити необхідні документи за місцем проживання. Це не лише робить відповідні послуги більш доступними для спадкоємців, а й зменшить часові та грошові витрати на їх оформлення", сказанов в повідомленні.

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Перший заступник голови Адміністрації Президента Геннадій Зубко зазначив, що прийняття цього документу є реалізацією одного з напрямків децентралізації влади, бо повноваження щодо оформлення спадщини відтепер надають органам місцевого самоврядування сільських населених пунктів.

Крім того, даний закон скасовує обов’язкове проведення оцінки майна і встановлює нульову ставку оподаткування у випадку оформлення спадку від найближчих родичів.

Нагадаємо, 20 жовтня Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо деяких питань спадкування) (№5141). За це рішення проголосували 254 народних депутатів із 273, зареєстрованих у сесійній залі.