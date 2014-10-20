В Україні спростили процедуру оформлення спадщини

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 254 народних депутатів із 273, зареєстрованих у сесійній залі.

Крім того, голова ВР Олександр Турчинов зазначив, що доручає підготувати даний закон на підпис і вже сьогодні може направити його до Адміністрації президента.

Закон позафракційного депутата Сергія Міщенка, згідно з пояснювальною запискою, покликаний спростити процедуру оформлення спадщини та реєстрації прав спадкоємців на успадковане ними нерухоме майно (насамперед, у сільських населених пунктах). Для цього передбачається надання відповідних повноважень органам місцевого самоврядування сільських населених пунктів.

Також скасовується обов’язкове проведення оцінки майна у випадках спадкування майна спадкоємцями першої та другої черги за законом і за правом представлення (до таких спадкоємців, зокрема, належать діти спадкодавця, онуки, рідні брати та сестри, той з подружжя, який його пережив, батьки тощо), а також у випадку спадкування спадщини, яка оподатковується за нульовою ставкою податку.

При цьому, передбачається, що норми, якими передбачається скасувати обов’язкову оцінку майна при спадкуванні, набудуть чинності вже на наступний день після офіційного опублікування закону, а норми щодо надання повноважень органам місцевого самоврядування щодо оформлення права на спадщину та щодо реєстрації прав на успадковане мешканцями сільських населених пунктів нерухоме майно – з 1 січня 2016 року.

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