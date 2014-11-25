Одеса може залишитися без води через 200-мільйонний борг її жителів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказано в «екстреному зверненні» «Інфоксводоканал» до жителів Одеси. У ньому сказано, що на сьогодні в Одесі склалася критична ситуація з оплатами за послуги водокористування. Сума заборгованості за спожиті послуги водопостачання і водовідведення по всіх категоріях абонентів вже становить близько 200 млн. грн.

«Враховуючи актуальність питань попередньої оплати за електроенергію і реагенти, філія «Інфоксводоканал» робить усе можливе, аби не допустити відключення водоканалу енергозабезпечувальною організацією і не залишити Одесу без води, як це було в деяких містах України. Для цього Інфоксводоканал був змушений піти на непопулярні заходи - почати відключення злісних неплатників», - сказано у зверненні.

У зверненні також сказано: «Звертаємося до всіх наших абонентів з проханням у найкоротші терміни сплатити поточні нарахування за воду і погасити наявні борги. Тільки в цьому разі підприємство зможе подавати воду в будинки одеситів безперебійно».

Як повідомили УНІАН у прес-службі ПАТ «Одесаобленерго», на даний час борги «Інфоксводоканалу» перед енергозабезпечувальною організацією, «справді високі - становлять близько 30 млн. грн».

Читайте такожЖителям окупованого Севастополя ще на дві години скоротили час подачі води

«Але посилання на обленерго про відключення водоканалу від електропостачання – щонайменше, некоректне. Питання розрахунків водопостачальною компанією зі своїми споживачами – внутрішні проблеми і завдання відповідних служб «Інфоксводоканалу». Це все одно, що зараз «Одесаобленерго» раптом відключить світло населенню через заборгованість водоканалу», - відзначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада компанія «Харківобленерго» через борги відключила від електропостачання насосні станції комунального підприємства «Харківводоканал», які забезпечують водопостачання частини Харкова і передмістя. Таким чином без води залишилася більша частина Харкова: абоненти Московського, Фрунзенського, Київського, Орджонікідзевського, Комінтернівського, Ленінського, Жовтневого районів Харкова, селищ Пісочин, Солоніцевка і Подворки.

У «Харківобленерго» повідомили, що заборгованість КП «Харківводоканал» за електроенергію на сьогодні становить 402,1 млн. грн.

Увечері того ж дня обленерго за втручання чиновників погодилося тимчасово відновити енергопостачання насосних станцій.