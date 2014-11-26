На Тернопільщині п’яний чоловік наручниками побив двох міліціонерів

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, інцидент трапився 25 листопада в Кременці.

Встановлено, що житель Волинської області, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, порушував громадський порядок у місцевому барі, відтак працівники бару викликали наряд міліції. Правопорушник не відреагував на вимогу правоохоронців припинити хуліганські дії, навпаки, вчинив опір та побив міліціонерів.

Читайте такожПід час бійки міліції з активістами на будівництві біля метро «Осокорки» в Києві постраждали три людини

Тяжкість ушкоджень наразі встановлюється.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345 ККУ (погроза або насильство щодо працівника міліції).

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, під час затримання міліціонери не повністю замкнули кайданки на руках порушника. Відтак він вивільнився і завдав двом працівникам міліції тілесні ушкодження, б’ючи кайданками їх в обличчя.