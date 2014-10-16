МВС затримало сина "свободівця", який 14 жовтня під Радою бив міліціонерів ланцюгом (фото, відео)

Сьогодні було затримано двох підозрюваних у побитті міліціонерів під Верховною Радою 14 жовтня після маршу за визнання воїнів УПА борцями за незалежність.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на брифінгу, передає Громадське.ТБ.

«Красавчік в зеленій майці», який бив міліціонерів під Верховною Радою ланцюгом, затриманий півгодини тому. Він син мажоритарника від «Свободи», - заявив очільник МВС.

Затриманий – житель Житомира Віктор Захарчук, 1996 року народження. Його батько Олександр Захарчук є кандидатом у народні депутати по мажоритарному округу 65 від партії ВО «Свобода».

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Інший затриманий – Олесь Вахній. За даними «Вікіпедії», він є одним із лідерів українських скінхедів.

Щодо інших затриманих Аваков зазначив: «18 затриманих учасників бійок під Радою випущені за відсутністю доказів».