Парубій застеріг українців від поїздок до "путінської Росії" через небезпеку з боку спецслужб РФ

Він наголошує на небезпеці потрапити в полон російських спецслужб.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій застерігає українців від поїздок до "путінської Росії".

Читайте такожПарубій прогнозує ухвалення рішення щодо Антикорупційного суду вже на цьому тижні

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи засідання парламенту.

"Я застерігаю українців від поїздок у путінську Росію, адже є реальна небезпека бути захопленими російськими спецслужбами", - сказав Парубій.

Як повідомляв УНІАН, раніше перший заступник голови ВР Ірина Геращенко закликала українців “10 разів подумати”, чи варто їхати на Чемпіонат світу з футболу до Росії. “Дозвольте звернутися до всіх українців, до тих 5 тисяч українців, про яких кажуть, що начебто вони купили квитки на Чемпіонат світу з футболу. Шановні українці, 10 разів подумайте над тим, чи варто їхати до країни-агресора, де вас можуть схопити, затримати, і потім українська влада буде часто безсила навіть надіслати до вас консулів”, - сказала Геращенко.

Цьогорічний Чемпіонат світу з футболу проходитиме в РФ з 14 червня по 15 липня. У ньому візьмуть участь збірні 32 країн.