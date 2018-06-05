Парубій застеріг українців від поїздок до "путінської Росії" через небезпеку з боку спецслужб РФ

11:41, 05 червня 2018
Суспільство
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Парубій не радить українцям їхати до Росії / фото УНІАН

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи засідання парламенту.

"Я застерігаю українців від поїздок у путінську Росію, адже є реальна небезпека бути захопленими російськими спецслужбами", - сказав Парубій.

Як повідомляв УНІАН, раніше перший заступник голови ВР Ірина Геращенко закликала українців “10 разів подумати”, чи варто їхати на Чемпіонат світу з футболу до Росії. “Дозвольте звернутися до всіх українців, до тих 5 тисяч українців, про яких кажуть, що начебто вони купили квитки на Чемпіонат світу з футболу. Шановні українці, 10 разів подумайте над тим, чи варто їхати до країни-агресора, де вас можуть схопити, затримати, і потім українська влада буде часто безсила навіть надіслати до вас консулів”, - сказала Геращенко.

Цьогорічний Чемпіонат світу з футболу проходитиме в РФ з 14 червня по 15 липня. У ньому візьмуть участь збірні 32 країн.

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Теги: #Росія#Андрій Парубій