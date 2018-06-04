Експерти попереджають про 5 видів дезінформації російської влади під час проведення ЧС-2018

Москва буде переконувати, що "спорт - поза політикою" та що "міжнародна критика корупції, демократії та свободи ЗМІ у Росії перебільшені".

Європейські експерти попереджають про 5 видів дезінформації російської влади під час проведення в РФ фінальної частини Чемпіонату світу з футболу.

Під час проведення Чемпіонату світу з футболу у Росії, її влада та підконтрольні офіційній Москві ЗМІ можуть поширювати специфічну дезінформацію.

Про це повідомляє сайт "Європейський союз проти дезінформації", який є частиною кампанії протидії прокремлівській дезінформації у Європі, передає Голос Америки.

Сайтом підготовано перелік із 5 специфічних тем, які у ході футбольних змагань може "проштовхувати" Кремль.

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Наприклад, експерти очікують, що Москва буде переконувати, що "спорт - поза політикою". Правда, вважають борці з пропагандою, полягає у тому, що Росія активно використовує різноманітні інструменти, щоб дискредитувати міжнародні агенції, які борються із використанням допінгу у спорті.

Крім того, Москва буде твердити, що "визнає проблему із допінгом", але правда у тому, вважають експерти, що всередині Росії критика систематичного використання допінгу у російському спорті подається як кампанія, спрямована проти цілої країни.

Також експерти прогнозують, що Росія спробує переконати, що "міжнародна критика корупції, демократії та свободи ЗМІ у Росії перебільшені". У дійсності ж, як вважають у проекті "ЄС проти дезінформації", утиски ЗМІ, опозиції, ЛГБТ-спільноти та корупція у Росії ретельно задокументовані.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу з футболу відбувається раз на чотири роки. У 2018 року господарем турніру буде Росія. Змагання відбуватимуться з 14 червня по 15 липня. У турнірі візьмуть участь національні збірні 32 країн.