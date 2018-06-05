«Львівське» мандрує світом: від Канади до Сінгапуру

Ще на початку 2010-х експорт «Львівського» був обмежений країнами-сусідами СНД та невеликою кількістю окремих держав Європи і світу, таких як Чехія, Словаччина, Ліван і Туреччина.

З 2014 року бренд «Львівське» значно розширив свою географію споживання, і сьогодні нашим славетним пінним напоєм можна насолодитись від Канади до Сінгапуру та від Ісландії до Австралії. «Львівське» експортується до більш ніж 30 країн світу, включаючи Китай, Італію, Сінгапур, США, Великобританію, В’єтнам та багато інших держав.

У чому секрет пива з міста Лева? Українцям воно, напевне, нагадує про рідні краї, а іноземці цінують м’який смак та високу якість напою.

З кожним днем світ все більше дізнається про Україну. «Львівське» зближує. Нашу продукцію цінують, наших людей поважають, нашою культурою та історією захоплюються, тож нам є чим пишатися.