Замах на Осмаєва та Окуєву: прокуратура не знайшла ланцюжка, який веде до “деяких лідерів РФ”

Заяви та повідомлення політиків на першочерговій стадії досудового розслідування на сьогодні не знайшли свого підтвердження, зазначив прокурор.

Мотивом обвинуваченого у замаху на добровольців АТО Адама Осмаєва та Аміну Окуєву була активна проукраїнська позиція потерпілих.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив заступник начальника відділу прокуратури міста Києва Дмитро Величко після судового засідання у Подільському райсуді Києва, у якому він представляє сторону обвинувачення та у якому у вівторок, 5 червня, відбулося оголошення обвинувального акту у цій справі.

На уточнююче запитання журналістів, чи це було замовне вбивство, чи особиста неприязнь, прокурор відповів: “На сьогодні, згідно з обвинувальним актом, ми вважаємо, що це особиста неприязнь вказаної особи”.

На ще одне уточнююче запитання, чому в обвинувальному акті не йдеться про те, що у цьому замаху наявний ланцюжок, який веде до “деяких лідерів Російської Федерації”, Величко зазначив, що заяви політиків під час досудового розслідування не підтвердились.

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“Все, що було мною зазначено в обвинувальному акті, воно знаходить підтвердження матеріалами кримінального провадження. Інші заяви та повідомлення, в тому числі політиків, на першочерговій стадії досудового розслідування на сьогоднішній день, як ви почули, не знайшли свого підтвердження. Я можу посилатися тільки на ті матеріали, які зібрані органом досудового розслідування в матеріалах кримінального провадження”, - заявив Величко.

Варто зазначити, що прокурор під час оголошення обвинувального акту щодо мотиву бажання вбити Окуєву та Осмаєва сказав: “Будучи обізнаним про публічну, громадську, патріотичну діяльність Осмаєва та Окуєвої, які активно виступали проти політики керівництва Російської Федерації та Чеченської Республіки, брали активну участь у проведенні антитерористичної операції щодо врегулювання збройного конфлікту на території Донецької та Луганської областей, маючи неприязне вороже відношення до останніх, вирішив вчинити їх убивство, для чого розробив детальний план злочину”.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2017 року міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що ланцюжок замаху на Адама Осмаєва веде до "деяких лідерів РФ".

"Суспільство зрозуміє всі деталі, коли справа опиниться в суді. Однак мотиви злочину, суть, довжелезний ланцюжок, який веде до деяких лідерів РФ, у нас зафіксований. Більше поки сказати не можна", - заявив очільник МВС.

Народний депутат, член колегії МВС Антон Геращенко назвав нападника «агентом російських спецслужб». За даними Геращенка, чоловік був легалізований і легендований в Україні в лютому 2016 року під ім'ям Дакара Олександра Венусовича.

Довідка УНІАН.Замах на вбивство добровольців антитерористичної операції на Донбасі Адама Осмаєва та його дружини Аміни Окуєвої розглядає Подільський райсуд Києва за участю присяжних.

Обвинувачений у справі - 58-річний громадянин Російської Федерації. Йому інкримінують вчинення злочину, передбаченого за ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство). Чоловік утримується під вартою.

Напад на подружню пару добровольців АТО Осмаєва і Окуєву було скоєно 1 червня 2017 року в Києві. За даними поліції, чоловік, який назвався іноземним журналістом, заздалегідь домовився з подружжям про зустріч. Коли вони сіли в автомобіль, невідомий дістав з коробки пістолет «Глок» і вистрілив у груди Осмаєву. У відповідь Окуєва зі свого пістолета Макарова зробила кілька пострілів у стрілка. Внаслідок інциденту Осмаєва і кілера госпіталізували з вогнепальними пораненнями.

30 жовтня невідомі обстріляли автомобіль Окуєвої та Осмаєва на залізничному переїзді в селищі Глеваха Київської області. Окуєва загинула, її чоловік дістав поранення.