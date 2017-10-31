"Один постріл в голову, чотири - в інші частини тіла": з'явилися нові подробиці вбивства Окуєвої

Правоохоронці відпрацьовують кілька версій убивства чеченської військовослужбовиці-добровольця Аміни Окуєвої і вже встановили, в який спосіб кілери змогли залишити місце злочину. Про це в коментарі заявив прокурор Київської області Дмитро Чибісов, передає "112 Україна".

За його словами, наразі триває операція із затримання зловмисників, а слідство відпрацьовує кілька версій вбивства.

"Встановили, як ці особи відходили, й наразі відпрацьовується декілька версій. Основні з них – це дії російських спецслужб, інші версії – що це скоєно групою, яка причетна до вчинення злочину щодо нардепа Мосійчука. Операція (із затримання - УНІАН.) ще триває, більше того, залучені інші підрозділи і сили для розкриття злочинів. Проводимо низку технічних заходів, по яких ми вже отримали інформацію, і проведені відповідні огляди місцевості, відпрацьовані свідки, територія, камери спостереження", - заявив він.

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Стало відомо, що по автомобілю, в якому перебували Окуєва і Осмаєв, випустили півтора десятки куль, п'ять з них влучили в Окуєву.

"Ми з'ясували зброю і зараз проводимо відпрацювання стосовно кількості куль. Можу зазначити чітко, що їх було більше півтора десятка. Постріли здійснені з автоматичної зброї, чергою. Це було скоєно на повороті до села Малютянка, що поряд із Глевахою. Орієнтовний час злочину – 20.30. В результаті отриманих 5 пострілів, які влучили в Аміну Окуєву, вона загинула. Один із них був смертельний, – влучили в голову, інші постріли – в інші частини тіла", - розповів Чибісов.

Чибісов додав, що чоловіка Окуєвої Адама Осмаєва взято під посилену охорону.

"Зараз застосовуються заходи безпеки; враховуючи системні напади на цих осіб, я впевнений, що охорону найближчим часом знімати не будуть, більше того, вони будуть посилені. Впевнений, що таких випадків, якщо особа сама не заявить про зняття з неї охорони, не буде", - констатував він.

Як повідомляв УНІАН, увечері 30 жовтня автомобіль добровольців АТО Окуєвої та її чоловіка, колишнього командира міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Адама Осмаєва обстріляли на залізничному переїзді біля Глевахи (Київська область). Жінка загинула. Чоловік отримав поранення.

За фактом вбивства Окуєвої зареєстровано кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою п. 11 ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене на замовлення) Кримінального кодексу України.