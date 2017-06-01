У МВС розповіли деталі перестрілки у Києві за участю Осмаєва, обвинувачуваного у замаху на Путіна (фото)

Директор департаменту комунікації МВС Артем Шевченко повідомив подробиці сьогоднішньої стрілянини на Подолі у Києві.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«На Подолі у Києві стався зухвалий і підступний ворожий замах на патріотів України, учасників АТО, добровольців, які у 2014 році захищали на фронті країну у лавах батальйону поліції "Київ-2", Адама Осмаєва і Аміну Окуєву: нападник під виглядом іноземного журналіста втерся у довіру, нібито хотів взяти інтерв’ю, наблизився до них, відкрив вогонь з пістолета, поранив Адама. Його дружина з метою самозахисту і відбиття нападу відкрила вогонь у відповідь і тяжко поранила кілера. Зараз обидва із тяжкими вогнепальними пораненнями у лікарні. На місці пригоди працює поліція. Розпочато слідство. Деталі – згодом», – написав Шевченко.

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Як повідомляв УНІАН, 1 червня о 16.49 у Києві на вулиці Кирилівській сталася перестрілка. За інформацією ЗМІ, постраждалим в результаті стрілянини на Подолі в Києві виявився росіянин Адам Осмаєв, якого в Росії звинувачують у замаху на президента РФ Володимира Путіна.