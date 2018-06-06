Зірка "95 кварталу" похвалився торсом та біцепсами (фото)

У коментарях користувачі мережі зазначають, що артист має спортивний вигляд.

Лідер "95 кварталу" Володимир Зеленський публікує фото і відео своїх тренувань у спортзалі у соцмережі.

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На нещодавно опублікованому знімку в Instagram Зеленський позує з друзями перед катанням на сап-бордах. "Еволюція спортсменів", - прокоментував фото артист.

У цілому дописники захоплюються тим, як Зеленський знаходить сили і час для тренувань.

Нагадаємо, за результатами соцдослідження фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та соціологічної служби Центру Разумкова чітко визначилися нові три лідери: фронтмен групи «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук, лідер партії «Слуга народу» Володимир Зеленський і позафракційний народний депутат Євген Мураєв.