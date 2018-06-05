Соціологи назвали імена "нових політичних лідерів" за версією українців

15:15, 05 червня 2018
Політика
3219 0
Ілюстрація / REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати спільного опитування фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та соціологічної служби Центру Разумкова, що були оприлюднені сьогодні на прес-конференції у Києві.

Читайте такожНазвано вірогідних фаворитів президентских виборів у разі їх проведення в травні

«Більшість громадян – 62% - вважають, що Україні потрібні нові політичні лідери, не бачать такої потреби 27%. Найбільше висловлюють потребу у нових лідерах у західному регіоні – 78%, найменше на півдні – 46%. В решті регіонів нових лідерів прагнуть близько 60%», - йдеться у результатах опитування.

Зазначається, що за результатами опитування, коли респондентів просили назвати прізвище нового лідера, чітко визначилися нові три лідери: фронтмен гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук, якого назвали 7%; лідер партії «Слуга народу» Володимир Зеленський – 6,6% та позафракційний народний депутат Євген Мураєв – 6%.

«Головними якостями, якими, на думку громадян, мають вирізнятися нові лідери, є в першу чергу – некорумпованість – 54%, чесніть – 46% та готовність реально захищати інтереси людей – 45%. Натомість наявність патріотизму та чіткого плану дій є важливою для 22% опитаних, освіченість та професіоналізм – для 16%, наявність лідерських якостей – для 15%», - зазначається у результатах дослідження.

Згідно з даними опитування, громадяни бачать різні можливі джерела, звідки можуть рекрутуватися нові політичні лідери: з нових політичних сил – 33,5%; вже наявних політичних партій, де вони були не на перших ролях, – 30%; з організацій громадянського суспільства – 28%; з кола гуманітарної або технічної інтелігенції – 26%; учасників АТО на Донбасі – 17%; волонтерів – 15%. Найменше громадяни хотіли б, щоб новими лідерами ставали представники великого бізнесу – 5%.

Загальнонаціональне опитування населення України було проведене фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 19 по 25 травня 2018 року в усіх регіонах України за винятком тимчасово окупованих Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей.

Загалом було опитано 2019 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #опитування#українці