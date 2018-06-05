Соціологи назвали імена "нових політичних лідерів" за версією українців

За результатами соцдослідження фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та соціологічної служби Центру Разумкова чітко визначилися нові три лідери: фронтмен гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук, лідер партії «Слуга народу» Володимир Зеленський та позафракційний народний депутат Євген Мураєв.

Більшість громадян (62%) вважають, що Україні потрібні нові політичні лідери.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати спільного опитування фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та соціологічної служби Центру Разумкова, що були оприлюднені сьогодні на прес-конференції у Києві.

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«Більшість громадян – 62% - вважають, що Україні потрібні нові політичні лідери, не бачать такої потреби 27%. Найбільше висловлюють потребу у нових лідерах у західному регіоні – 78%, найменше на півдні – 46%. В решті регіонів нових лідерів прагнуть близько 60%», - йдеться у результатах опитування.

Зазначається, що за результатами опитування, коли респондентів просили назвати прізвище нового лідера, чітко визначилися нові три лідери: фронтмен гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук, якого назвали 7%; лідер партії «Слуга народу» Володимир Зеленський – 6,6% та позафракційний народний депутат Євген Мураєв – 6%.

«Головними якостями, якими, на думку громадян, мають вирізнятися нові лідери, є в першу чергу – некорумпованість – 54%, чесніть – 46% та готовність реально захищати інтереси людей – 45%. Натомість наявність патріотизму та чіткого плану дій є важливою для 22% опитаних, освіченість та професіоналізм – для 16%, наявність лідерських якостей – для 15%», - зазначається у результатах дослідження.

Згідно з даними опитування, громадяни бачать різні можливі джерела, звідки можуть рекрутуватися нові політичні лідери: з нових політичних сил – 33,5%; вже наявних політичних партій, де вони були не на перших ролях, – 30%; з організацій громадянського суспільства – 28%; з кола гуманітарної або технічної інтелігенції – 26%; учасників АТО на Донбасі – 17%; волонтерів – 15%. Найменше громадяни хотіли б, щоб новими лідерами ставали представники великого бізнесу – 5%.

Загальнонаціональне опитування населення України було проведене фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 19 по 25 травня 2018 року в усіх регіонах України за винятком тимчасово окупованих Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей.

Загалом було опитано 2019 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.