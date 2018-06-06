Смерть активіста в Харківській області: місцеві жителі мають намір довести, що це не самогубство (відео)

Смерть борця з корупцією і захисника навколишнього середовища викликала хвилювання в селищі в Харківській області.

На Харківщині знайшли повішеним місцевого активіста Миколу Бичко, якого в рідному селищі знали як борця з корупцією і захисника навколишнього середовища. Поліція слідів насильницької смерті не виявила. Але друзі і знайомі кажуть - хлопець мав багато планів і покінчити з собою не міг.

Як повідомляє ТСН, шокована мати досі не бачила тіла свого єдиного сина. Не вірить, що той покінчив з собою. Тож стверджують друзі та знайомі Миколи Бичко. Кажуть, хлопець був активістом, займався проблемами навколишнього середовища. Він пропав у суботу ввечері. Поїхав на очисні споруди - перевірити, чи зливають у річку промислові відходи. І зник. Знайшли його тільки через добу, повішеним на дереві. Там досі залишилася мотузка, а поруч - пляшка з водою, яку, ймовірно, набрав для аналізів Микола. Ті, хто бачили тіло, кажуть, його нібито намагалися сховати.

"Щоб з дороги було нікому не видно. Навіть якщо вглиб заходити. Таке відчуття, що показово повісили", - каже правозахисник Роман Лихачов.

Лихачов консультував Миколу про створення громадської організації. Розповідає, що остання справа активіста - незаконний злив відходів у місцеву річку. Правозахисник упевнений - Миколу вбили.

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"По слідах видно, що він боровся за життя. Людина, яка вирішує вішатись, не буде боротися за життя ніколи. У нього не будуть залишатися численні сліди на руках, на ногах", - упевнений правозахисник.

Але в поліції відразу ж заявили - це самогубство. І слідів насильства на тілі не знайшли.

"На час огляду в присутності судмедексперта таких ознак не було. Зараз чекаємо на постанову на проведення судово-медичної експертизи, яка встановить причину смерті", - повідомив заступник начальника відділу поліції Чугуєва Максим Стиціна.

З самого ранку біля селищної ради збираються обурені місцеві жителі - вони теж впевнені, що Миколу Бичко вбили. За те, що виступав проти контракту, який всупереч волі громади місцеві комунальники уклали з приватною фірмою, яка утилізує відходи. Але замість того виробничі стоки зливали в річку.

Люди вимагають відставки сільського голови. Розлючений натовп в кінці йде до комунальників, які підписали угоду з приватною фірмою. У КП пояснюють - у стоках, які вони утилізували, нічого шкідливого не було. Дізнатися, що саме сливало в річку приватне підприємство, ТСН не вдалося - двері зачинені. Кілька годин розлючений натовп тримав у облозі будівлю комунальників. І, нарешті, ті повідомили, що договір з приватною фірмою розірвали.

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