У звільненому Артемівську у військовій частині прогримів вибух

Про це повідомляє прес-служби Артемівської міськради.

В результаті вибуху постраждали 4 військовослужбовці. Наголошується, що причиною нещасного випадку стало необережне використання спецтранспортного засобу в забороненій зоні.

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Як повідомляють очевидці, вибух стався близько 13:50 і був чутний на території всього міста, а жителі прилеглих до військової частини будинків відчули потужну вибухову хвилю.