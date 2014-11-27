У звільненому Артемівську у військовій частині прогримів вибух
03:09, 27 листопада 2014Суспільство
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26 листопада на території військової частини в Артемівську Донецької області стався вибух.
У звільненому Артемівську у військовій частині прогримів вибух / © UNIAN
Про це повідомляє прес-служби Артемівської міськради.
В результаті вибуху постраждали 4 військовослужбовці. Наголошується, що причиною нещасного випадку стало необережне використання спецтранспортного засобу в забороненій зоні.
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Як повідомляють очевидці, вибух стався близько 13:50 і був чутний на території всього міста, а жителі прилеглих до військової частини будинків відчули потужну вибухову хвилю.
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