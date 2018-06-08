Український політв'язень Балух, який голодує в Криму, сподівається на обмін - адвокат

Ім'я Володимира Балуха є в українських списках на обмін сред основних, однак Росія поки не підтверджує готовність до переговорів.

Український активіст Володимир Балух, який 81-й день продовжує голодування в кримському СІЗО на знак протесту проти судового переслідування, хоче, щоб його обміняли і вивезли на материкову Україну.

Про це в ефірі Радіо Крим.Реалії розповіла адвокат Балуха Ольга Дінзе.

«У нього склалася позиція безвиході. Він каже, що його з в'язниці ніхто не відпустить – якщо не ця кримінальна справа, то буде наступна. Тому тепер він, нарешті, заговорив – протягом декількох місяців ми говоримо про те, що якщо буде обмін і якщо все складеться якнайкраще, то він дуже-дуже хоче поїхати на материкову Україну», – зазначила Дінзе.

Читайте такожУряд Великої Британії вимагає від Росії звільнити українських політв’язнів

Адвокат додала, що, за її відомостями, ім'я Володимира Балуха є в українських списках на обмін сред основних, однак Росія поки не підтверджує готовність до переговорів.

«Якщо настане якась політична воля з боку Росії, то, звичайно ж, він буде серед осіб, які підлягають обміну. Але поки я позицію Росії не почула жодного разу – вони постійно говорять про те, що повинні дозріти якісь умови. Які умови? Нам, на жаль, не говорять», – додала Дінзе.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня Ольга Дінзе на прес-конференції в Києві повідомила, що активіст Володимир Балух втратив 30 кг ваги.

«Балух оголосив голодовку наприкінці березня 2018 року. В даний час він вже майже 2,5 місяці голодує», - сказала вона.

«Єдине - у нього дещо полегшений режим через місяць голодування, він перейшов на сухарі і кисіль, тому що він схуд на 30 кг. Ми починали його втрачати, і спасибі велике архієпископу Клименту, він умовив його почати приймати хоч якусь їжу», - зазначила Дінзе.

Нагадаємо, ФСБ РФ затримала Балуха 8 грудня 2016 року. Його звинуватили в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухових речовин, які нібито були знайдені на горищі його будинку. Балух свою провину не визнав.

Читайте такожВ Європарламенті до ЧС-2018 представили карту Росії з місцями утримання політв'язнів

Захист Балуха і правозахисники заявляють, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - через прапор України, який був на подвір'ї його будинку.

Підконтрольний Росії суд в Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4,6 тис. грн).

Другу справу стосовно активіста було порушено через заяву начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджує, що Балух його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це Ткаченко напав на нього.