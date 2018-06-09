Порошенко доручив омбудсмену відвідати українських політв'язнів в Росії, окупованому Криму і на Донбасі

Президент поставив завдання Міністерству закордонних справ сприяти уповноваженому у її роботі на території РФ.

Президент України Петро Порошенко доручив уповноваженому Верховної Ради з прав людини Людмилі Денісовій найближчим часом відвідати українських політв'язнів, які утримуються в Росії та в окупованих Криму та Донбасі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, також під час зустрічі з омбудсменом глава держави поінформував Денісову про результати вчорашньої зустрічі з родинами українських в'язнів Кремля.

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Президент поставив завдання Міністерству закордонних справ сприяти уповноваженому у її роботі на території РФ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час телефонної розмови Порошенко і президент РФ Володимир Путін домовилися, що найближчим часом омбудсмени України і Росії Денісова і Тетяна Москалькова відвідають українців і росіян, ув’язнених в обох країнах.